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Поль Погба хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»

Поль Погба хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не планирует покидать клуб в ближайшее трансферное окно, сообщает ESPN.

Ранее француз хотел уйти из «Юнайтед» и продолжить карьеру либо в туринском «Ювентусе», либо в мадридском «Реале», однако из-за прекрасных отношений с главным тренером «красных дьяволов» Уле-Гуннаром Сульшером его планы изменились. Теперь 27-летний футболист намерен остаться в стане манкунианцев.

Действующий контракт Погба с «Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2021 года. В соглашении есть опция продления на один сезон, которую может активировать клуб.

В нынешней кампании Поль записал в свой актив 4 результативные передачи в 10 матчах английской Премьер-лиги. Хавбек также принял участие в 1 встрече Кубка Англии и 1 игре Кубка английской лиги.

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