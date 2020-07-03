Испанский журналист Ортега Васало назвал лучшего игрока России последних лет

Журналист испанского издания EFE Хосе Игнасио Ортега Васало заявил, что полузащитник «Валенсии» Денис Черышев — лучший российский футболист.

«Я это всегда говорил и продолжаю повторять: Денис Черышев — лучший игрок России последних лет. Если бы не травмы, он до сих пор мог играть за «Реал». Что ему делать сейчас? Подождать, кто возглавит «Валенсию» после Селадеса, и поговорить с этим тренером – каким он видит роль Дениса в своей команде.

Если разговор не устроит – надо принимать предложение «Зенита», о котором давно говорят, и возвращаться в Россию. Зарабатывать здесь хорошие деньги. И для сборной России это будет лучше. А уж атака «Зенита» с Дзюбой, Малкомом и Черышевым – это будет уже совсем другой уровень!" — сказал Васало в интервью Роману Вагину.