Федун: Абдулманап Нурмагомедов был великим тренером. Желаю Хабибу и его семье мужества

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун выразил соболезнования близким Абдулманапа Нурмагомедова, который умер от коронавируса 3 июля.
«Ушёл из жизни Абдулманап Нурмагомедов, давний болельщик «Спартака» и великий тренер, благодаря которому вся страна и я в том числе полюбили смешанные единоборства. Знаю, что ему нравилась великая команда 80-х, он сравнивал её с «Барселоной». А все мы восторгались его тренерскими талантами.
Жизнь Абдулманапа — пример того, как один человек может сделать мир вокруг себя лучше. В этот трагический момент хочу пожелать Хабибу и его семье мужества, которое всегда было присуще Нурмагомедовым. Двери «Спартака» для вас открыты, вы не одни», — приводит слова Федуна пресс-служба красно-белых на официальном сайте клуба.
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