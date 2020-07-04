«Локомотив» планирует приобрести защитника на замену Соломону Кверквелии

Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» планирует в ближайшее летнее трансферное окно приобрести центрального защитника, который заменит Соломона Кверквелию.

«Железнодорожники» намерены расстаться с грузином и рассматривают варианты продажи, аренды и разрыва контракта. Кандидаты на позицию защитника уже очерчены, все они моложе 28-летнего Кверквелии, что является одним из критериев.

Соломон выступает за «Локомотив» с 2017 года. Его соглашение с московским клубом рассчитано до конца сезона-2020/2021. В нынешней кампании футболист помог «железнодорожникам» в 6 матчах Российской Премьер-Лиги, 1 встрече Лиги чемпионов и 1 игре Кубка России.

Трансферная стоимость Кверквелии оценивается в € 6,5 млн.