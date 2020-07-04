Румменигге: «Ливерпуль» не обращался в «Баварию» по переходу Алькантары

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал информацию об интересе «Ливерпуля» к полузащитнику Тьяго Алькантаре.
«Тьяго отличный парень — как на поле, так и вне его. Мы провели с ним серьёзные переговоры и хотели выполнить все его пожелания. Но, похоже, он хочет попробовать что-то новое.
»Ливерпуль" ни разу не обращался к нам по Алькантаре. Если английский клуб захочет контакта с нами, «Бавария» займётся этим вопросом", — цитирует Руменигге Bild.
Сообщалось, переговоры между 29-летним футболистом и английским клубом находятся в продвинутой стадии. Мюнхенцы намерены выручить от этого трансфера не менее € 35 млн. «Ливерпуль», в свою очередь, намерен снизить цену или договориться о выплате в рассрочку.
Действующий контракт Тьяго с «Баварией» рассчитан до 2021 года. Стороны не планируют продлевать соглашение.
Алькантара является воспитанником «Барселоны», цвета которой защищал с 2008 по 2013 год, после чего перебрался в «Баварию». В нынешнем сезоне Тьяго принял участие в 35 матчах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
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