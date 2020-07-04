«Атлетико» разгромил «Мальорку» в матче Примеры. Альваро Мората оформил дубль
В матче 34-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» принимал «Мальорку». Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал нападающий «Атлетико» Альваро Мората, реализовавший пенальти на 29-й минуте. Перед свистком на перерыв Мората оформил дубль с передачи полузащитника Маркоса Льоренте. На 79-й минуте ещё один мяч в ворота «Мальорки» отправил хавбек Коке.
Беспроигрышная серия «матрасников» в чемпионате Испании достигла 12 матчей (7 побед, 5 ничьих).
«Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице Примеры. В активе команды Диего Симеоне 62 очка. «Мальорка» (29) находится в зоне вылета — на 18-м месте.
Испания - Примера. 34-й тур
03 июля 2020, пятница. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
3 : 0
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Мората – 29' (пен) 2:0 Мората – 45+4' 3:0 Коке – 79'
Сестра Антуана Гризманна обсудит ситуацию брата с руководством «Барселоны»
- 4 июля 2020
-
00:55
-
00:55
-
00:28
-
00:18
-
00:14
-
00:11
- 3 июля 2020
-
23:53
-
23:43
-
23:37
-
23:27
-
23:09
-
22:52
-
22:38
-
22:27
-
22:26
-
22:21
-
21:57
-
21:54
-
21:49
-
21:34
-
21:34
-
21:22
-
21:16
-
21:16
-
21:12
-
20:40
-
20:13
-
20:09
-
19:44
-
19:35
-
19:31
-
19:01
-
19:00
-
18:50
-
18:39
Партнерский контент