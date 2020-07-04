«Атлетико» разгромил «Мальорку» в матче Примеры. Альваро Мората оформил дубль

В матче 34-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» принимал «Мальорку». Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Атлетико» Альваро Мората, реализовавший пенальти на 29-й минуте. Перед свистком на перерыв Мората оформил дубль с передачи полузащитника Маркоса Льоренте. На 79-й минуте ещё один мяч в ворота «Мальорки» отправил хавбек Коке.

Беспроигрышная серия «матрасников» в чемпионате Испании достигла 12 матчей (7 побед, 5 ничьих).

«Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице Примеры. В активе команды Диего Симеоне 62 очка. «Мальорка» (29) находится в зоне вылета — на 18-м месте.