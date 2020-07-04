Ривалдо: многие агенты уже мечтают о паре Месси – Роналду в «Ювентусе»

Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо порассуждал о возможных вариантах продолжения карьеры нападающего каталонцев Лионеля Месси, если аргентинец решит не продлевать контракт с клубом.



«Когда контракт Месси с «Барселоной» закончится, ему будет 34 года, но с его классом, думаю, Лео с лёгкостью сможет играть в Премьер-лиге. Грустно будет, если он всё же уйдёт, но несмотря на его отношения с каталонцами, у него есть на это право. А его возможное воссоединение с Пепом Гвардиолой в «Манчестер Сити» выглядит очень соблазнительно, потому что в «Барселоне» они были отличным дуэтом тренера и игрока.



Но, с другой стороны, при всём, что происходит, многие агенты уже мечтают о паре Месси – Роналду в «Ювентусе» и о том, как это повлияет на весь мир. Это будет невероятный взрыв, а «Ювентус» сможет очень быстро вернуть все инвестиции в аргентинца благодаря маркетингу», — приводит слова Ривалдо BetFair.

Месси недоволен положением в «Барселоне» и хочет покинуть клуб