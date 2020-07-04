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Лоботка: верю, что «Наполи» может выбить «Барселону» из Лиги чемпионов

Лоботка: верю, что «Наполи» может выбить «Барселону» из Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «Наполи» Станислав Лоботка выразил уверенность, что его команде по силам пройти «Барселону» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов и пробиться в следующий этап турнира.

«Я верю, что мы можем выиграть у «Барселоны». Если будем показывать качественный футбол, как в последнее время, сможем выбить сине-гранатовых из Лиги чемпионов», — приводит слова Лоботки Football Italia.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» — «Барселона» прошёл 25 февраля в Италии и завершился ничьей 1:1. Ответная встреча была отложена в связи с пандемией коронавируса, но после возобновления футбольных соревнований стало известно, что он состоится 7 августа.

Также будут сыграны встречи «Бавария» — «Челси», «Ювентус» — «Лион» и «Манчестер Сити» — «Реал».

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