Зидан планирует оставить Варана вне заявки на матч с «Атлетиком»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан намерен оставить защитника Рафаэля Варана вне заявки на матч с «Атлетиком», который состоится 5 июля в Бильбао в 34-м туре Примеры, сообщает Marca.



По информации источника, французский специалист предпочитает поберечь своего соотечественника несмотря на то, что врачи уверяют – защитник восстановился после повреждения, полученного в матче с «Хетафе» и готов играть.



В матче с «Хетафе» Варан получил удар в лицо и был заменён, а затем пропустил общую тренировку команды и занимался индивидуально в тренажёрном зале по облегчённой программе. При этом Рафаэль Варан — единственный из всей команды «Реала», кто провёл на поле все матчи целиком после возобновления сезона.

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