«Манчестер Сити» остроумно ответил на письмо семилетнего болельщика Де Брейне

Семилетний болельщик «Манчестер Сити» Александр написал письмо полузащитнику «горожан» Кевину де Брёйне, которое опубликовала его двоюродная сестра Эмили.

«Дорогой Кевин де Брейне! Пишу тебе, чтобы сказать, что я считаю тебя потрясающим. Потому что у тебя лучший удар в мире, ты отлично бьёшь пенальти и никогда не отдаёшь неточных пасов. А ещё я думаю, что у тебя крутые волосы. Думаю, ты хороший отец, и я надеюсь, ты останешься в «Манчестер Сити» навсегда», — написал Александр.



Пресс-служба клуба заметила письмо и остроумно ответила на него.



«Это блестяще. Мы уверены, что Пеп Гвардиола написал Де Брёйне то же самое после вчерашнего матча», — говорится в сообщении пресс-службы «Манчестер Сити» в «Твиттере».

Напомним, что «Манчестер Сити» в матче 32-го тура АПЛ обыграл «Ливерпуль», досрочно ставший чемпионом Англии этого сезона, со счётом 4:0.