«Наполи» предложил «Роме» € 25 млн за Ундера

«Наполи» сделал «Роме» предложение по трансферу турецкого полузащитника Дженгиза Ундера, сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».
По информации источника, неаполитанцы предлагают столичному клубу за футболиста € 25 млн плюс различные бонусы, которые будут выплачены четырьмя частями.
При этом сообщается, что агент футболиста достиг договорённости с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом о новом пятилетнем контракте, по которому Ундер должен получать € 3,5 млн в год, но руководство «Ромы» хочет для своего игрока более выгодных условий.
Ундер перешёл в «Рому» летом 2017 года из «Истанбул Башакшехир». Сумма трансфера составила € 14,25 млн. В нынешнем сезоне 22-летний турецкий хавбек принял участие в 17 матчах чемпионата Италии, в которых стал автором трёх забитых мячей. Контракт футболиста с «Ромой» действует до лета 2023 года.
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