Лионель Месси может продолжить карьеру в «Манчестер Сити»

Аргентинский нападающий Лионель Месси может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает аргентинский журналист Кристиан Мартин в своём «твиттере».
По данным источника, Месси может подписать контракт с «Манчестер Сити» в случае ухода из «Барселоны». Примечательно, что в стане «горожан» Месси может воссоединиться с Хосепом Гвардиолой, вместе с которым он работал в «Барселоне».
Ранее сообщалось, что Месси хочет покинуть «Барселону».
33-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие в 28 матчах чемпионата Испании (27 — в основном составе), в которых стал автором 22 забитых мячей (пять — с пенальти) и отдал 17 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. Также на его счету два забитых мяча и три голевые передачи в шести матчах Лиги чемпионов.
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