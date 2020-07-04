Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лионель Месси может продолжить карьеру в «Манчестер Сити»

Лионель Месси может продолжить карьеру в «Манчестер Сити»
Футбол / Англия 0

Аргентинский нападающий Лионель Месси может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает аргентинский журналист Кристиан Мартин в своём «твиттере».

По данным источника, Месси может подписать контракт с «Манчестер Сити» в случае ухода из «Барселоны». Примечательно, что в стане «горожан» Месси может воссоединиться с Хосепом Гвардиолой, вместе с которым он работал в «Барселоне».

Ранее сообщалось, что Месси хочет покинуть «Барселону».

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие в 28 матчах чемпионата Испании (27 — в основном составе), в которых стал автором 22 забитых мячей (пять — с пенальти) и отдал 17 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. Также на его счету два забитых мяча и три голевые передачи в шести матчах Лиги чемпионов.

Ривалдо: многие агенты уже мечтают о паре Месси – Роналду в «Ювентусе»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020