Клопп: не вижу себя тренером в 70 лет. После «Ливерпуля» у меня нет планов
Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что не планирует продолжать тренерскую деятельность до старости.
«Буду ли тренером в 70 лет? Не вижу себя в профессии в таком возрасте. Когда стал тренером в 33 года, дал себе 25 лет на работу. Я провёл семь с половиной лет в „Майнце“, семь — в дортмундской „Боруссии“, а в 2024 году, когда закончится мой нынешний контракт с «Ливерпулем», тренерский стаж будет составлять более 23 лет. После этого у меня нет никаких планов», — приводит слова специалиста Mirror.
«Ливерпуль» в 32 матчах набрал 86 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Напомним, команда Юргена Клоппа уже досрочно обеспечила себе чемпионский титул.
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