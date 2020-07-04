Форвард «Левски» Роберта попал в сферу интересов «Локомотива»

Нападающий болгарского «Левски» Найджел Роберта может продолжить карьеру в России, сообщает sporх, ссылаясь на болгарскую прессу.



По информации источника, в подписании 22-летнего страйкера заинтересован не только «Локомотив». Игрока намерены приобрести «Галатасарай», «Лудогорец» и «Легия».



В текущем сезоне Роберта провёл в чемпионате Болгарии 17 матчей и забил 11 мячей. Это его первый сезон за «Левски», ранее нападающий выступал в составе команды «Камбюр» из второго дивизиона Нидерландов. На счету форварда один матч за «Фейеноорд».

«Локомотив» после 25 туров Российской Премьер-Лиги занимает второе место. Сегодня, 4 июля, в матче 26-го тура чемпионата России команда Николича сыграет с «Крыльями Советов». Начало — в 20:30 мск.