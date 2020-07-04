Балотелли может продолжить карьеру в «Бока Хуниорс»

Скандально известный форвард «Брешии» Марио Балотелли может стать игроком аргентинского «Бока Хуниорс», сообщает Football Italia, ссылаясь на источники в Южной Америке.



По информации источника, аргентинскому клубу нападающего предложил его агент Мино Райола.



Сообщалось, что в услугах Балотелли заинтересованы «Галатасарай» и «Лос-Анджелес Гэлакси».



Балотелли отказался расторгнуть контракт с «Брешией». Клуб уведомил его об увольнении. Утверждалось, что причиной стал отказ Марио от физических тестов, которые игроки обязаны сдавать после длительных перерывов. Марио заявлял, что не появлялся на тренировках из-за болезни, и даже выслал в офис «Брешии» справку о нетрудоспособности.

В текущем сезоне Серии А Балотелли в 19 матчах забил пять мячей.