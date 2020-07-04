Румменигге: «Бавария» не потянет трансфер Хаверца в этом году

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге исключил возможность трансфера полузащитника леверкузенского «Байера» Кай Хаверца в мюнхенский клуб этим летом.
«Могу сказать прямо: в этом году «Бавария» не потянет трансфер Хаверца финансово. Вся футбольная Европа и «Бавария» в том числе сталкиваются с серьёзными финансовыми проблемами из-за отсутствия зрителей на стадионах. Хотел бы, чтобы Кай остался в „Байере“ ещё хотя бы на один год, потому что мы заинтересованы в конкуренции», — приводит слова Румменигге Sport1.de.
В нынешнем сезоне Хаверц забил 15 мячей и отдал 8 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Ранее сообщалось, что на Кая претендуют мадридский «Реал», лондонский «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».
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