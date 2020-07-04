«Лацио» заинтересован в приобретении Дэнни Роуза

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Дэнни Роуз может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Corriere dello Sport.



По информации источника, в услугах 30-летнего футболиста заинтересован «Лацио». Римский клуб рассматривает кандидатуру английского защитника в качестве усиления перед выступлением команды в Лиге чемпионов сезона-2020/2021.



Роуз перешёл в «Тоттенхэм» из «Лидс Юнайтед» в 2007 году. Вторую половину сезона-2019/2020 английский защитник проводит в «Ньюкасл Юнайтед». В нынешнем сезоне Роуз принял участие в 12 матчах за «Тоттенхэм» и в 7 — за «Ньюкасл», однако не сумел отметиться результативными действиями.

«Лацио» в 29 матчах набрал 68 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.