«Лацио» заинтересован в приобретении Дэнни Роуза
Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Дэнни Роуз может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, в услугах 30-летнего футболиста заинтересован «Лацио». Римский клуб рассматривает кандидатуру английского защитника в качестве усиления перед выступлением команды в Лиге чемпионов сезона-2020/2021.
Роуз перешёл в «Тоттенхэм» из «Лидс Юнайтед» в 2007 году. Вторую половину сезона-2019/2020 английский защитник проводит в «Ньюкасл Юнайтед». В нынешнем сезоне Роуз принял участие в 12 матчах за «Тоттенхэм» и в 7 — за «Ньюкасл», однако не сумел отметиться результативными действиями.
«Лацио» в 29 матчах набрал 68 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А.
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