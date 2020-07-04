Обляков: с «Ахматом» будет нелегко, но победа в дерби подарила ЦСКА положительные эмоции

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».



«Ахмат» набрал хороший ход после рестарта чемпионата, так что будет нелегко. Но победа в дерби подарила нам положительные эмоции. Постараемся вновь набрать три очка и продолжить борьбу за более высокие места", — приводит слова Облякова пресс-служба ЦСКА.

Матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — ЦСКА состоится сегодня, 4 июля, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Начало встречи — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

ЦСКА в 25 матчах набрал 40 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. Грозненский «Ахмат» (27) — на 13-м месте.