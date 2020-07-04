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Агент Маньяков: Баделя хотел Николич, но у боссов «Локо» другое мнение

Агент Маньяков: Баделя хотел Николич, но у боссов «Локо» другое мнение
Футбол / РПЛ 0

Футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал информацию, что «Локомотив» принял решение отказаться от приобретения полузащитника «Лацио» Милана Баделя, выступающего за «Фиорентину» на правах аренды.

«Баделя хотел Николич, но у боссов «Локо» другое мнение.

Руководители «Локомотива» заявили об ориентации на своих молодых воспитанников. А Милан играет на позиции Дмитрия Баринова – футболиста сборной России с большими перспективами. Зачем приглашать хорвата Баделя, которому за 30 и большой аппетит по зарплате? Милан в эту директиву никак не вписывается.

Бадель – высококлассный футболист, но возрастной. В долгосрочной перспективе он клубу ничего не даст. А чтобы игрок такого уровня приехал в Россию, его зарплату надо удвоить. В сегодняшней ситуации «Локо» не готов к этому.

А если так хочется усилить середину поля, несмотря на многочисленных воспитанников, в «Ахмате» есть Швец, в «Уфе» – Фомин», — написал агент в своём телеграм-канале.

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