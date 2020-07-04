Агент Маньяков: Баделя хотел Николич, но у боссов «Локо» другое мнение

Футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал информацию, что «Локомотив» принял решение отказаться от приобретения полузащитника «Лацио» Милана Баделя, выступающего за «Фиорентину» на правах аренды.
«Баделя хотел Николич, но у боссов «Локо» другое мнение.
Руководители «Локомотива» заявили об ориентации на своих молодых воспитанников. А Милан играет на позиции Дмитрия Баринова – футболиста сборной России с большими перспективами. Зачем приглашать хорвата Баделя, которому за 30 и большой аппетит по зарплате? Милан в эту директиву никак не вписывается.
Бадель – высококлассный футболист, но возрастной. В долгосрочной перспективе он клубу ничего не даст. А чтобы игрок такого уровня приехал в Россию, его зарплату надо удвоить. В сегодняшней ситуации «Локо» не готов к этому.
А если так хочется усилить середину поля, несмотря на многочисленных воспитанников, в «Ахмате» есть Швец, в «Уфе» – Фомин», — написал агент в своём телеграм-канале.
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