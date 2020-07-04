«Динамо» — «Арсенал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 4 июля, состоится матч «Динамо» — «Арсенал». Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Роман Галимов (Улан-Удэ).
В первом круге встреча команд, состоявшаяся на стадионе «Арсенал» в Туле 12 июля 2019 года, завершилась вничью со счётом 1:1.
«Динамо», в 25 турах набрав 32 очка, занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» (28) — на 11-м месте.
- 4 июля 2020
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