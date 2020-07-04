Клопп: игроки, которые провели менее 5 матчей, получат медаль. Если не от лиги, то от меня

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением по поводу правила, согласно которому медали за победу в английской Премьер-лиге вручают только игрокам, проведшим в течение сезона более пяти матчей.

Таким образом, игроки «Ливерпуля» Харви Эллиот, Неко Уильямс и Кертис Джонс должны остаться без индивидуальных наград по итогам чемпионского сезона красных. Все трое провели лишь по два матча.

«Лучше бы лига изменила это правило и сделала так, чтобы игрок получал медаль, если сыграл хотя бы в одном матче.

Если люди не понимают, насколько важен коллектив, чтобы выиграть чемпионат, то не могу им ничем помочь. Даже если футболист не провёл ни одного матча, он всё равно должен получить медаль. Если ты второй вратарь и провёл меньше матчей, ты должен получить медаль.

Они заслужили медаль, и они её получат – если не от АПЛ, то от меня", — приводит слова Клоппа Goal.