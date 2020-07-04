Инсинье: мятеж игроков «Наполи» против руководства клуба был ошибкой

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье отметил, что бунт игроков против руководства клуба был ошибкой, а также рассказал о минусах работы под руководством тренера Карло Анчелотти.



«Ожидания всегда высоки, и вы расплачиваетесь даже за малейшую ошибку. Сожалеем о многом. Мы сильно выросли при Гаттузо, но всё ещё есть горечь. Сейчас бесполезно думать, что могло бы быть, а что нет. Мятеж был ошибкой, и мы за это заплатили. К счастью, мы сумели оправиться.



Кто я такой, чтобы судить Анчелотти, — тренера, который выиграл всё. Он привык работать с великими чемпионами. Я всегда говорил ему, что на нас нужно оказывать давление или пригрозить, если до этого дойдёт. Мы профессионалы и должны уметь работать самостоятельно, но, возможно, нам нужно чувствовать, что кто-то дышит в спину. Гаттузо требователен и мотивирует нас каждую минуту. Действительно ощущаю себя частью команды под его руководством», — приводит слова Инсинье Corriere della Sera.