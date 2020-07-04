Салихамиджич — о Зане: у «Баварии» на краях появилась вариативность самого высокого уровня
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал переход нападающего Лероя Зане в немецкий клуб.
«Мы очень счастливы, что Лерой стал футболистом «Баварии». Лерой относится к тем, кто может сделать разницу в игре. Благодаря своим качествам он сделает нашу команду сильнее. С Гнабри, Команом и Лероем у нас теперь есть на флангах вариативность самого высокого уровня.
Хочу поблагодарить «Манчестер Сити» за доверительные, конструктивные переговоры. Хотел бы поблагодарить нашего президента и председателя наблюдательного совета Херберта Хайнера, который с самого начала поддерживал этот трансфер, несмотря на непростые условия из-за пандемии коронавируса», — приводит слова Салихамиджича официальный сайт «Баварии».
- 4 июля 2020
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