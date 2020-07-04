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«Уфа» сообщила о результатах тестирования на коронавирус перед игрой с «Уралом»

«Уфа» сообщила о результатах тестирования на коронавирус перед игрой с «Уралом»
Футбол / РПЛ 0

Футбольный клуб «Уфа» в социальной сети "Твиттер" сообщил, что все футболисты прошли тестирование на COVID-19 перед матчем 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

Напомним, сообщалось о двух заболевших в составе уфимской команды — нападающем Вомбергаре и полузащитнике Игоре Безденежных.

«Вчера футбольный клуб «Уфа» в полном составе прошёл тестирование на COVID-19 методом ПЦР перед домашним матчем с «Уралом».

Результаты тестов у всей команды показали отрицательный результат. Готовы к завтрашней игре!» — сообщает пресс-служба «Уфы».

После 25 туров «Уфа» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. «Урал» — девятый.

Встреча «Уфа» — «Урал» состоится завтра, 5 июля. Матч пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало — в 16:30 мск.

Все представители «Арсенала», подавшие заявки на участие в матче 26-го тура РПЛ, здоровы
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