«Уфа» сообщила о результатах тестирования на коронавирус перед игрой с «Уралом»

Футбольный клуб «Уфа» в социальной сети "Твиттер" сообщил, что все футболисты прошли тестирование на COVID-19 перед матчем 26-го тура Российской Премьер-Лиги.
Напомним, сообщалось о двух заболевших в составе уфимской команды — нападающем Вомбергаре и полузащитнике Игоре Безденежных.
«Вчера футбольный клуб «Уфа» в полном составе прошёл тестирование на COVID-19 методом ПЦР перед домашним матчем с «Уралом».
Результаты тестов у всей команды показали отрицательный результат. Готовы к завтрашней игре!» — сообщает пресс-служба «Уфы».
После 25 туров «Уфа» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. «Урал» — девятый.
Встреча «Уфа» — «Урал» состоится завтра, 5 июля. Матч пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало — в 16:30 мск.
- 4 июля 2020
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