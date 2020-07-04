Сетьен: не собираюсь рассуждать о будущем Месси, ничего не слышал от него на эту тему

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен не стал комментировать информацию о возможном уходе нападающего каталонцев Лионеля Месси в другой клуб.



«Я не собираюсь рассуждать о будущем Месси, потому что я ничего не слышал от него на эту тему. Не хочу рассуждать об этом, потому что это не моя миссия. Всё остальное — спекуляции, которые я не хочу обсуждать. Я делаю то, что должен делать. Месси всегда добросовестно работает, ему важен успех команды», — приводит слова Сетьена Mundo Deportivo.



33-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне аргентинский форвард принял участие в 28 матчах чемпионата Испании (27 — в основном составе), в которых стал автором 22 забитых мячей (пять — с пенальти) и отдал 17 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. Ранее сообщалось, что Месси хочет покинуть «Барселону».

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