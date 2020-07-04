«Краснодар» показал, как команда готовится к матчу с «Зенитом»

Пресс-служба футбольного клуба «Краснодар» выложила ролик с кадрами подготовки команды к матчу 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Подготовка к матчу с „Зенитом“ в финальной стадии. Ребята завершают короткий тренировочный цикл», — прокомментировала ролик пресс--служба в социальной сети "Твиттер".

«Краснодар» после 25 туров занимает третье место в турнирной таблице, при этом у команды Мурада Мусаева остаётся один матч в запасе. Напомним, перенесённая встреча с «Динамо» состоится 19 июля.



«Зенит» лидирует в чемпионате, на 11 очков опережая ближайшего преследователя — московский «Локомотив».

Матч состоится в воскресенье, 5 июля, на домашнем стадионе «быков» «Краснодар». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.