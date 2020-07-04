«Ювентус» — «Торино»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:15
Сегодня, 4 июля, состоится матч «Ювентус» — «Торино». Встреча 30-го тура итальянской Серии А пройдёт на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине, стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Фабио Мареской. В бригаду войдут ассистенты Джакомо Паганесси и Лука Мондин. Резервный рефери — Паоло Валери.
В первом круге встреча команд завершилась победой «Ювентуса» со счётом 1:0.
«Ювентус», набрав 72 очка, занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Торино» (31) — на 15-м месте. В тройку лидеров входят римский «Лацио» (68) и миланский «Интер» (64).
Турнирная таблица чемпионата Италии сезона-2019/2020.
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