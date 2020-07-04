Сетьен: когда играет Гризманн, меня начинают спрашивать о Фати, и наоборот

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал разговоры вокруг игрового времени нападающего сине-гранатовых Антуана Гризманна.

Напомним, в матче с «Атлетико» (2:2) Гризманн вышел на поле только на 90-й минуте встречи, после чего наставника «Барселоны» раскритиковал брат футболиста.

«Обменялся с Гризманном парой слов. Он выдающийся профессионал и великолепный парень. Вся эта ситуация не повлияет на него, он очень позитивен. Мы на 100% можем рассчитывать на него. Гризманн – отличный футболист, он важен для команды.

Когда играет он, меня начинают спрашивать о Фати, и наоборот. Все играть не могут. Я не своенравен, учитываю иерархию, но в таком клубе, как «Барселона», не все получают игровое время», — цитирует тренера As.