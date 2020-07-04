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«Спартак» — «Тамбов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30

«Спартак» — «Тамбов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 4 июля, состоится матч «Спартак» — «Тамбов». Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. В бригаду войдут ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Антон Анопа (Благовещенск).

В первом круге чемпионата России сезона-2019/2020 встреча команд завершилась победой «Тамбова» со счётом 2:0.

Московский «Спартак», в 25 турах набрав 32 очка, занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (25) — на 14-м месте.

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