Кечинов: «Спартаку» будет не хватать Зобнина в матче с «Тамбовом», он «моторчик команды»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».
«Спартаку» сегодня будет тяжело, потому что, как показывают игры, у красно-белых очень тяжело складывается с командами, которые играют от обороны. В позиционной атаке «Спартак» пока не преуспевает. Сегодня тоже будет очень сложно, потому что «Тамбов», уверен, будет играть вторым номером и уповать на контратаки. А вскрыть такую оборону «Спартаку» будет очень тяжело. Предстоит тяжелейшая игра.
Зобнина, безусловно, будет очень не хватать. Про него говорят «моторчик команды». Он выполняет огромный объём работы, создаёт какую-то остроту. Он может и пробить, и отдать — один из лидеров «Спартака».
А что касается VAR, он должен использоваться во всех матчах лиги — это будет правильно. Все должны быть в равных условиях", — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 4 июля 2020
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