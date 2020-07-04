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Матич: уверен, «Манчестер Юнайтед» сумеет занять третье место в АПЛ

Матич: уверен, «Манчестер Юнайтед» сумеет занять третье место в АПЛ
Футбол / Англия 0

Сербский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич поделился ожиданиями от оставшейся части сезона английской Премьер-лиги.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» после 32 туров занимает пятое место в чемпионате Англии.

«Играть без болельщиков непривычно, это плохо на нас действует. Пытаюсь представить, что стадион полон. Нам нравится играть перед нашими фанатами, они поют в течение всего матча, и это придаёт дополнительную мотивацию. Но такова на данный момент ситуация, и мы должны адаптироваться. Стараюсь поглядывать в ложу, где располагаются наши боссы, потому что там есть несколько людей.

Распределение команд по итогам сезона зависит не только от нас, мы должны выигрывать и при этом ждать, что наши соперники потеряют очки. Надеюсь, «Манчестер Юнайтед» сумеет занять третье место в АПЛ. Если мы это сделаем, сезон будет для нас фантастическим. Уверен, умы сможем это сделать", — приводит слова игрока официальный сайт клуба.

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