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«Крылья Советов» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30

«Крылья Советов» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 4 июля, состоится матч «Крылья Советов» — «Ростов». Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Самара Арена», стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным из Смоленска. В бригаду войдут ассистенты Константин Шаламберидзе и Дмитрий Чельцов (оба — Москва). Резервный рефери — Евгений Буланов (Саранск).

В первом круге чемпионата России встреча команд завершилась победой ростовчан со счётом 1:0.

«Ростов», в 25 турах набрав 42 очка, занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (23) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (59).

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