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«Динамо» — «Арсенал»: составы команд на матч 26-го тура РПЛ

«Динамо» — «Арсенал»: составы команд на матч 26-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Тренерские штабы московского «Динамо» и тульского «Арсенала» назвали составы команд на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Динамо»: Шунин, Рыков, Морозов, Скопинцев, Ордец, Юсупов, Жоаозиньо, Нойштедтер, Комличенко, Игбун, Филипп.

Запасные: Лещук, Плиев, Евгеньев, Соснин, Грулёв, Карапузов, Школик, Рауш, Данилин, Хильемарк, Панченко.

«Арсенал»: Шамбов, Комбаров, Денисов, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачёв, Ломовицкий, Лесовой, Костадинов, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Лодыгин, Хагуш, Довбня, Володько, Пантелеев, Хлусевич, Банда, Кангва, Ковалёв, Кангва, Минаев.

«Динамо» после 25 туров располагается на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, «Арсенал» — на 11-м месте.

Матч начнётся в 16:30 мск.

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