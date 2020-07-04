«Динамо» — «Арсенал»: составы команд на матч 26-го тура РПЛ
Тренерские штабы московского «Динамо» и тульского «Арсенала» назвали составы команд на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Динамо»: Шунин, Рыков, Морозов, Скопинцев, Ордец, Юсупов, Жоаозиньо, Нойштедтер, Комличенко, Игбун, Филипп.
Запасные: Лещук, Плиев, Евгеньев, Соснин, Грулёв, Карапузов, Школик, Рауш, Данилин, Хильемарк, Панченко.
«Арсенал»: Шамбов, Комбаров, Денисов, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачёв, Ломовицкий, Лесовой, Костадинов, Луценко.
Запасные: Нигматуллин, Лодыгин, Хагуш, Довбня, Володько, Пантелеев, Хлусевич, Банда, Кангва, Ковалёв, Кангва, Минаев.
«Динамо» после 25 туров располагается на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, «Арсенал» — на 11-м месте.
Матч начнётся в 16:30 мск.
- 4 июля 2020
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