«Динамо» — «Арсенал»: составы команд на матч 26-го тура РПЛ

Тренерские штабы московского «Динамо» и тульского «Арсенала» назвали составы команд на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги.



«Динамо»: Шунин, Рыков, Морозов, Скопинцев, Ордец, Юсупов, Жоаозиньо, Нойштедтер, Комличенко, Игбун, Филипп.



Запасные: Лещук, Плиев, Евгеньев, Соснин, Грулёв, Карапузов, Школик, Рауш, Данилин, Хильемарк, Панченко.



«Арсенал»: Шамбов, Комбаров, Денисов, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачёв, Ломовицкий, Лесовой, Костадинов, Луценко.



Запасные: Нигматуллин, Лодыгин, Хагуш, Довбня, Володько, Пантелеев, Хлусевич, Банда, Кангва, Ковалёв, Кангва, Минаев.



«Динамо» после 25 туров располагается на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, «Арсенал» — на 11-м месте.

Матч начнётся в 16:30 мск.