Жирков против Черенкова. Битва за лучший гол наших в еврокубках

«Чемпионат» в своём телеграм-канале продолжает ностальгический баттл, в ходе которого читатели могут выбрать самый красивый еврокубковый гол в истории отечественного футбола.
Во вторую пару полуфинала вошли голы Юрия Жиркова (ЦСКА) в ворота «Гамбурга» в матче Лиги чемпионов сезона-2006/2007 (5 декабря 2006 года) и Фёдора Черенкова («Спартак») — в ворота «Нанта» в матче Кубка УЕФА сезона-1985/1986 (11 декабря 1985 года). Дуэль уже началась.
Ранее в финал вышел гол Олега Блохина (киевское «Динамо») в ворота мюнхенской «Баварии» в матче за Суперкубок УЕФА сезона-1975 (9 сентября 1975 года). В полуфинале он прошёл гол Александра Рязанцева (казанский «Рубин») в ворота каталонской «Барселоны» в матче Лиги чемпионов сезона-2009/2010 (20 октября 2009 года).
Посмотреть видео голов можно в телеграм-канале «Голы», а проголосовать за понравившийся гол можно в телеграм-канале «Чемпионата».
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