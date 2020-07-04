Калиниченко: отсутствие Мелкадзе будет важнее для «Тамбова», чем Зобнина для «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ «Спартак» — «Тамбов».
«Сегодня «Тамбов» будет играть смело, и этим может воспользоваться «Спартак». Сейчас красно-белые любят играть вторым номером. Контратаки — их конёк. Не думаю, что «Тамбов» будет закрываться, им нужно выигрывать. А «Спартаку» в этом сезоне нужен только Кубок. В еврокубки через таблицу пробиться практически невозможно.
Конечно, отсутствие Зобнина скажется на игре. Всё-таки Зобнин — мотор команды, но есть Крал, который отбыл дисквалификацию, есть Умяров, который умеет вести игру, хотелось бы видеть больше активности и от Бакаева. Отсутствие Мелкадзе же будет гораздо более важным для «Тамбова», нежели отсутствие Зобнина. Мелкадзе определяет игру в атаке.
Отсутствие VAR на матче «Спартака»? Его надо использовать либо на всех матчах, либо вообще не использовать. Зачем этот цирк? У нас VAR используют настолько нерационально, что даже сомневаюсь в его целесообразности. По 110–115 минут играют. Куда это годится?» — сказал Калиниченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 4 июля 2020
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