Пеллегрини может вернуться к работе в Испании
Чилийский тренер Мануэль Пеллегрини, более всего известный по работе в «Манчестер Сити», близок к назначению в «Бетис», сообщает El Chiringuito.
По информации источника, о назначении 66-летнего специалиста будет объявлено официально в ближайшее время.
После 32 туров чемпионата Испании «Бетис» (37) располагается на 13-й строчке турнирной таблицы. 21 июня клуб принял решение уволить тренера Руби. Сообщалось, что до конца сезона командой будет руководить Алексис Трухильо, занимавший пост спортивного директора.
В Испании Пеллегрини работал с такими клубами, как «Реал» и «Малага». Специалист был уволен из английского «Вест Хэма». Чилиец работал в «Манчестер Сити» в период с 2013 по 2016 год.
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