«Ливерпуль» согласовал условия личного контракта с Тьяго Алькантарой

Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара согласовал условия личного контракта с «Ливерпулем», сообщает журналист beIN Sports Танкреди Палмери в социальной сети "Твиттер".



«Ливерпуль» согласовал условия с Тьяго Алькантарой. Предложение будет совершено в ближайшие дни, «Ливерпуль» планирует сойтись на цене € 30 млн + € 5 млн бонусы", — написал журналист.



Действующий контракт Тьяго с мюнхенским клубом рассчитан до 2021 года. Ранее сообщалось, что стороны не планируют продлевать соглашение.



Алькантара является воспитанником «Барселоны», цвета которой защищал с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в «Баварию». В нынешнем сезоне Тьяго принял участие в 35 матчах, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.