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«Локомотив» — «Сочи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

«Локомотив» — «Сочи»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 4 июля, состоится матч «Локомотив» — «Сочи». Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. В бригаду войдут ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный рефери — Артур Фёдоров (Петрозаводск).

В первом круге чемпионата России сезона-2019/2020 встреча команд завершилась победой «железнодорожников» со счётом 1:0.

Московский «Локомотив», в 25 турах набрав 48 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (29) — на 10-м месте.

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