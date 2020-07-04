«Ахмат» — ЦСКА: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 4 июля, состоится матч «Ахмат» — ЦСКА. Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. В бригаду войдут ассистенты Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Рустам Мухтаров (Петрозаводск). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).



В первом круге чемпионата России сезона-2019/2020 встреча команд завершилась победой «армейцев» со счётом 3:0.



Московский ЦСКА, в 25 турах набрав 40 очков, занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский «Ахмат» (27) — на 13-м месте.