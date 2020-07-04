«Крылья Советов» — «Ростов»: Мамаев начнёт матч с первых минут, Ерёменко — на скамейке
Тренерский штаб самарских «Крыльев Советов» и «Ростова» назвал составы команд на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Полуяхтов, Чичерин, Чернов, Лысцов, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Глушенков, Радонич.
Запасные: Рыжиков, Бельтюков, Карпов, Терехов, Зиньковский, Попович, Антон, Тюрин, Смирнов, Молчанов.
«Ростова»: Песьяков, Чернов, Чистяков, Осипенко, Мамаев, Ионов, Байрамян, Попов, Хаджикадунич, Норманн, Прошляков.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Осинов, Ведерников, Гапечкин, Рогочий, Ерёменко, Глебов, Черкес, Долгов.
Встреча состоится в Самаре на стадионе «Самара Арена» сегодня, 4 июля, начало — в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Ростов».
КДК РФС оштрафовал ЦСКА на 300 тыс. рублей, «Ростов» — на 280 тыс.
- 4 июля 2020
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