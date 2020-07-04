Погба выбрил на голове символ движения Black Lives Matter

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сделал новую причёску в честь движения Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»).
Погба выбрил на голове символ движения — сжатый кулак. Фото опубликовано в «Твиттере»
B/R Football.
Погба ранее прокомментировал смерть афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб на улицах американского Миннеаполиса в результате действий полицейских.
25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. Один из сотрудников полиции удерживал мужчину на асфальте коленом, мешая ему дышать. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США, а в социальных сетях люди начали оставлять сообщения в защиту афроамериканцев с хештегом #BlackLivesMatter.
- 4 июля 2020
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