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Погба выбрил на голове символ движения Black Lives Matter

Погба выбрил на голове символ движения Black Lives Matter
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сделал новую причёску в честь движения Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»).

Погба выбрил на голове символ движения — сжатый кулак. Фото опубликовано в «Твиттере»
B/R Football.

Погба ранее прокомментировал смерть афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб на улицах американского Миннеаполиса в результате действий полицейских.

25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. Один из сотрудников полиции удерживал мужчину на асфальте коленом, мешая ему дышать. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США, а в социальных сетях люди начали оставлять сообщения в защиту афроамериканцев с хештегом #BlackLivesMatter.

Погба — о гибели Джорджа Флойда: подобное больше нельзя терпеть!
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