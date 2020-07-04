Экс-тренер Аргентины: мы всё ещё видим прежнего Месси. Да, ему уже не 18 лет, но и не 50

Бывший игрок и тренер сборной Аргентины Сесар Луис Менотти поделился мнением о ситуации нападающего Лионеля Месси в «Барселоне».
«Месси всё ещё находится на пике карьеры. Для истории «Барселоны» он имеет большее значение, чем президент Хосеп Мария Бартомеу.
Не верю, что они не решат проблемы. Лео не думает о контракте, когда выходит играть. Когда он оказывается на поле, он по-прежнему является тем парнем со своего района. Не думаю, что проблема в деньгах.
Очевидно, что Энрике Сетьен ещё не разобрался в команде. Но мы точно видим прежнего Месси. Да, ему уже не 18 лет, но и не 50. У него ещё много времени.
Мне становится смешно, когда я слышу, что Лео не приносит пользу сборной Аргентины. Если бы не он, мы даже не играли бы на прошлом чемпионате мира», — приводит слова Менотти Goal со ссылкой на TyC Sports.
- 4 июля 2020
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