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«Динамо» дома проиграло «Арсеналу», играя в большинстве с 35-й минуты

«Динамо» дома проиграло «Арсеналу», играя в большинстве с 35-й минуты
Футбол / РПЛ 0

В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» уступило тульскому «Арсеналу». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол во встрече забил нападающий туляков Евгений Луценко на 17-й минуте. На 35-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён капитан «Арсенала» Кирилл Комбаров, остаток матча команда доигрывала в меньшинстве.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Ему помогали ассистенты Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Роман Галимов (Улан-Удэ).

«Динамо», в 26 турах набрав 32 очка, занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» (31) поднялся на 10-е место.

Россия - Премьер-Лига. 26-й тур
04 июля 2020, суббота. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Арсенал
Тула
0:1 Луценко – 17'
Удаления: нет / Комбаров – 35'
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