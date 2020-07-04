Тренер «Арсенала»: показали характер и заслуженно обыграли «Динамо»

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Подпалый дал комментарий после выездного матча 26-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:0).
«Очень доволен победой, она нам была нужна. Показали характер, заслуженно победили. Этого не хватало, чтобы побеждать в прошлых матчах. Играть у нас футболисты умели, а вот характер не всегда показывали. Мы проиграли до пандемии. Потом пришлось заново готовиться на сборах. Видимо, не получилось подвести команду к первым играм. Игроки допускали ошибки в обороне, пропускали на первых минутах. Это ломало команду.
В перерыве нужно было успеть перестроиться. Из-за удаления уже нельзя было играть так, как планировали. Тем более удалили защитника. Пришлось перестраиваться. Понимали, что будет много длинных передачах. Главным было — не проигрывать подборы.
Григолава был на базе, у него проблемы с голеностопом, он не может тренироваться. Будем надеяться, что скоро появится. Чаушич в прошлой игре получил травму и не смог играть, хотя мы до последнего хотели везти его на матч. Решили дать возможность сыграть другим. Ничего страшного не произошло. Даже хорошо, что так вышло, мы видим наличие конкуренции в центральной зоне.
Приехали на игру, сдали все тесты. Мы все здоровы. Люди начинают что-то выдумывать. Команда здорова, давайте говорить о футболе. Травмированные есть, но они отсутствуют по другим причинам. Никаких проблем нет», — передаёт слова Подпалого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 4 июля 2020
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