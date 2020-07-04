Новиков: не уверен, что Каборе и Н'Жье помогут «Динамо» в этом сезоне

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков после проигрыша в матче с тульским «Арсеналом» (0:1) сообщил, что Шарль Каборе и Клинтон Н'Жье вряд ли сыграют в оставшихся матчах сезона.



«С середины второго тайма было тяжело Комличенко и Филиппу. Они могут сыграть нестандартно в позиционной атаке, но понимаем, что им не хватает физики. Плюс соперник хорошо оборонялся. Шиманьски уже вернулся из больницы. Каборе и Н'Жье вернутся на днях, но пока будут заниматься индивидуально. Не уверен, что они нам помогут в этом сезоне», — передаёт слова Новикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сообщалось, что тесты на коронавирус оказались положительными у Шарля Каборе, Клинтона Н`Жье и Себастьяна Шиманьского. Новиков рассказывал о состоянии игроков команды, которые заразились коронавирусом.