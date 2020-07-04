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«Локомотив» — «Сочи»: составы команд на матч 26-го тура РПЛ

«Локомотив» — «Сочи»: составы команд на матч 26-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Тренерские штабы московского «Локомотива» и «Сочи» назвали составы команд на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Локомотив»: Коченков, Живоглядов, Идову, Чорлука, Мурило, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Куликов, Крыховяк, Эдер.

Запасные: Медведев, Кверквелия, Чёрный, Рыбчинский, Тугарев, Магкеев, Мухин, Титков, Жоау Мариу, Сулейманов.

«Сочи»: Джанаев, Заика, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Бурмистров, Цаллагов, Набиуллин, Мостовой, Нобоа, Кокорин.

Запасные: Н. Заболотный, Шакуро, Милютин, Полоз, Колдунов, Лагатор, Боковой, Имбула, А. Заболотный, Карапетян.

Встреча состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 4 июля, начало — в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Сочи».

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