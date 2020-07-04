Луценко эмоционально праздновал гол бывшему клубу. Фото с матча «Динамо» — «Арсенал»

4 июля в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» со счётом 0:1 проиграло тульскому «Арсеналу».

Единственный гол во встрече забил нападающий туляков Евгений Луценко на 17-й минуте. На 35-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён капитан «Арсенала» Кирилл Комбаров, остаток матча команда доигрывала в меньшинстве. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга.

«Динамо», в 26 турах набрав 32 очка, занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» (31) поднялся на 10-е место.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Арсенал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.