Луценко эмоционально праздновал гол бывшему клубу. Фото с матча «Динамо» — «Арсенал»

4 июля в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» со счётом 0:1 проиграло тульскому «Арсеналу».
Единственный гол во встрече забил нападающий туляков Евгений Луценко на 17-й минуте. На 35-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён капитан «Арсенала» Кирилл Комбаров, остаток матча команда доигрывала в меньшинстве. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга.
«Динамо», в 26 турах набрав 32 очка, занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» (31) поднялся на 10-е место.
Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Арсенал» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 4 июля 2020
-
20:00
-
19:40
-
19:35
-
19:30
-
19:22
-
19:21
-
19:14
-
19:01
-
18:56
-
18:56
-
18:55
-
18:51
-
18:32
-
18:24
-
18:12
-
18:11
-
18:06
-
18:00
-
17:45
-
17:39
-
17:30
-
17:25
-
17:23
-
17:18
-
17:12
-
16:58
-
16:35
-
16:29
-
16:19
-
16:15
-
15:56
-
15:56
-
15:45
-
15:44
-
15:31