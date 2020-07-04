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ЦСКА и «Ахмат» объявили составы на встречу 26-го тура чемпионата России

ЦСКА и «Ахмат» объявили составы на встречу 26-го тура чемпионата России
Футбол / РПЛ 0

Тренерские штабы грозненского «Ахмата» и московского ЦСКА назвали составы на матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Ахмат»: Городов, Гиголаев, Семёнов, Ненахов, Анхель Ромеро, Нижич, Иванов, Роши, Раванелли, Исмаэл Силва, Понсе.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Адамов, Богосавац, Х. Кадыров, Бериша, Швец, Митришев, А. Кадыров, Фелипе Визеу.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Дивеев, Магнуссон, Набабкин, Кучаев, Обляков, Марадишвили, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Васин, Карпов, Котин, Елеев, Тикнизян, Бийол.

Встреча состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» сегодня, 4 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — ЦСКА.

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