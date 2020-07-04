Варди стал первым игроком «Лестера», забившим 100 голов в АПЛ

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди забил свой 100-й гол в английской Премьер-Лиге с «Кристал Пэлас» (3:0) в матче 33-го тура.

Первый мяч Варди во встрече стал для 33-летнего форварда 100-м в АПЛ. Варди оказался первым игроком «Лестера», которому покорилась это достижение, сообщает Goal.

В матче с «Кристал Пэлас» нападающий «Лестера» оформил дубль, забив на 77-й и 90-й минутах. Первый мяч забил нападающий «Лестера» Келечи Ихеаначо на 49-й минуте.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Для «Лестера» сегодняшняя победа стала первой в последних четырёх турах чемпионата Англии. В предыдущих трёх матчах подопечные Брендана Роджерса потерпели одно поражение и дважды сыграли вничью.

«Лестер», набрав 58 очков, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, «Кристал Пэлас» (42) — 13-е.