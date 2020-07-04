Варди стал первым игроком «Лестера», забившим 100 голов в АПЛ

Нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди забил свой 100-й гол в английской Премьер-Лиге с «Кристал Пэлас» (3:0) в матче 33-го тура.
Первый мяч Варди во встрече стал для 33-летнего форварда 100-м в АПЛ. Варди оказался первым игроком «Лестера», которому покорилась это достижение, сообщает Goal.
В матче с «Кристал Пэлас» нападающий «Лестера» оформил дубль, забив на 77-й и 90-й минутах. Первый мяч забил нападающий «Лестера» Келечи Ихеаначо на 49-й минуте.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Для «Лестера» сегодняшняя победа стала первой в последних четырёх турах чемпионата Англии. В предыдущих трёх матчах подопечные Брендана Роджерса потерпели одно поражение и дважды сыграли вничью.
«Лестер», набрав 58 очков, занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, «Кристал Пэлас» (42) — 13-е.
- 4 июля 2020
-
20:00
-
19:40
-
19:35
-
19:30
-
19:22
-
19:21
-
19:14
-
19:01
-
18:56
-
18:56
-
18:55
-
18:51
-
18:32
-
18:24
-
18:12
-
18:11
-
18:06
-
18:00
-
17:45
-
17:39
-
17:30
-
17:25
-
17:23
-
17:18
-
17:12
-
16:58
-
16:35
-
16:29
-
16:19
-
16:15
-
15:56
-
15:56
-
15:45
-
15:44
-
15:31