Арбитр Федотов: судья назначил выдуманный пенальти для «Спартака»

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о решении главного судьи матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Тамбов» Владимира Москалёва назначить пенальти в ворота гостей.

11-метровый удар на 36-й минуте успешно реализовал нападающий красно-белых Зелимхан Бакаев.

«Момент с назначением пенальти в ворота «Тамбова» — полный бред. Защитник гостей пытается сыграть в мяч, нападающий же не пытается сыграть в мяч, а идёт в защитника. Это выдуманный одиннадцатиметровый удар для «Спартака». За что там жёлтую показали игроку «Тамбова»? Грубой игры там нет.

Что касается момента с падением Соболева, он ещё должен быть рад, что ему жёлтую за симуляцию не показали», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Матч «Спартак» — «Тамбов» проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». К 48-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев. На «Чемпионате» доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.